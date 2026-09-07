Женщины ищут работу в среднем 5,6 месяца — на 1,2 дольше мужчин

Средняя продолжительность поиска работы в России оказалась выше у женщин: они тратят на это 5,6 месяца, тогда как мужчины — 4,4 месяца. Таким образом, разрыв составляет 1,2 месяца в пользу более быстрого трудоустройства мужчин.

Данные за июль 2026 года приводит Росстат. Агентство ТАСС изучило материалы статистического ведомства и выяснило, что показатель относится к безработным гражданам: именно столько времени им требовалось в среднем, чтобы найти новое место работы.

Ранее также сообщалось, что общий уровень безработицы в России в июле 2026 года составил 2,3%.