Экономика

Застраховано лишь 5% промышленных садов России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Российские садоводы редко страхуют многолетние насаждения. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), на 1 августа 2026 года застраховано около 5% площадей промышленных садов. Действующие договоры с господдержкой охватывают 8100 га.

Наибольшие площади застрахованы в Липецкой области — 2900 га. Далее следуют Крым (1800 га) и Краснодарский край (1600 га).

Распространению страхования мешают обязанность страховать 100% площади, требование технологической карты и нехватка метеостанций. Представители отраслевых союзов говорят, что изменения правил, введённые в 2026 году, на ситуацию не повлияли.

Президент НСА Корней Биждов считает, что садоводческая отрасль пока недооценивает уровень рисков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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