Застраховано лишь 5% промышленных садов России
Российские садоводы редко страхуют многолетние насаждения. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), на 1 августа 2026 года застраховано около 5% площадей промышленных садов. Действующие договоры с господдержкой охватывают 8100 га.
Наибольшие площади застрахованы в Липецкой области — 2900 га. Далее следуют Крым (1800 га) и Краснодарский край (1600 га).
Распространению страхования мешают обязанность страховать 100% площади, требование технологической карты и нехватка метеостанций. Представители отраслевых союзов говорят, что изменения правил, введённые в 2026 году, на ситуацию не повлияли.
Президент НСА Корней Биждов считает, что садоводческая отрасль пока недооценивает уровень рисков.
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