Замминистра финансов посоветовал хранить сбережения в золоте, а не в валюте

В интервью «Российской газете» заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал хранение сбережений в наличной иностранной валюте неудобным и нерациональным. Он отметил, что американские власти неоднократно меняли дизайн доллара, а в Европе перестали выпускать банкноту в 500 евро, поэтому возможны проблемы с оплатой и обменом.

Вместо валюты Моисеев рекомендовал купить физическое золото и положить его в банковскую ячейку. За последние 30 лет цена золота увеличилась примерно в 10 раз, а инфраструктура обращения металла в России становится все более доступной, тогда как инфраструктура обмена и использования иностранной валюты усложняется.

При операциях с валютой также приходится платить спред — разницу между курсами, что нерационально при наличии альтернативных инструментов. Золото, по словам Моисеева, подходит для той части сбережений, которую формируют на непредвиденные обстоятельства.

Хорошо себя показал и другой инструмент — банковские вклады, ставки по которым остаются двузначными. Если деньги не понадобятся на горизонте трех-пяти лет, интересно выглядят облигации: ОФЗ Моисеев назвал высокодоходным и исключительно надежным инструментом российского фондового рынка.