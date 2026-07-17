Законопроект о крипторынке готов ко второму чтению

Криптовалютный рынок в России может получить четкие правила игры. Комитет Госдумы по финрынку одобрил 300-страничный законопроект о регулировании крипторынка и рекомендовал принять его. Документ опубликован ко второму чтению, депутаты рассмотрят его 21 июля. Глава комитета Анатолий Аксаков пояснил: в текст внесли изменения, которые должны пресекать мошеннические схемы, но не создавать лишних барьеров для бизнеса. Если проект примут до конца сессии, новые правила заработают с 1 сентября.