Экономика

Законопроект о крипторынке готов ко второму чтению

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Комитет Госдумы по финрынку одобрил законопроек...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Криптовалютный рынок в России может получить четкие правила игры. Комитет Госдумы по финрынку одобрил 300-страничный законопроект о регулировании крипторынка и рекомендовал принять его. Документ опубликован ко второму чтению, депутаты рассмотрят его 21 июля. Глава комитета Анатолий Аксаков пояснил: в текст внесли изменения, которые должны пресекать мошеннические схемы, но не создавать лишних барьеров для бизнеса. Если проект примут до конца сессии, новые правила заработают с 1 сентября.

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