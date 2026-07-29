Закон о банкротстве могут доработать после анализа практики

Советник министра экономического развития Игорь Шулешов допустил, что механизмы нового закона о банкротстве могут быть донастроены по итогам анализа правоприменения. Как отметил представитель МЭР на форуме «Банкротство. Дальний Восток», процедура новая, поэтому сначала необходимо изучить практику, а затем при необходимости внести корректировки.

Одним из ключевых принципов реформы, по словам Шулешова, является усиление реабилитационной составляющей института банкротства. При этом реструктуризация долгов не должна вводиться автоматически по любому заявлению должника, чтобы исключить злоупотребления правом. Суд должен иметь возможность отказать в такой процедуре, если кредиторы представят обоснованные возражения.

Напомним, ранее президент подписал закон, направленный на комплексное регулирование банкротства. Документ предусматривает механизм досудебного соглашения о санации для компаний с активами свыше 1 млрд рублей. Если большинство независимых кредиторов поддержат восстановление бизнеса, условия соглашения могут распространиться и на несогласных участников. По замыслу авторов, это должно предотвратить срыв финансового оздоровления отдельными кредиторами.