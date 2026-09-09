Экономика

За восемь месяцев Татарстан нарастил ВРП до 4,2 триллиона

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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За восемь месяцев 2026 года валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана достиг 4,2 трлн рублей. Это на 2,7% превышает результат января—августа 2025 года. Основные показатели озвучил премьер-министр Алексей Песошин на заседании Кабинета министров республики.

Глава правительства пояснил, что столь заметному росту способствовала стабильная работа предприятий. Промышленное производство за восемь месяцев увеличилось на 2,5%, что подтверждает устойчивость экономики.

Инвестиции в экономику Татарстана за тот же период достигли 778 млрд рублей. Песошин привел эти данные в докладе, с которым выступил перед членами республиканского кабмина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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