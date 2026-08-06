Экономика

За год малый бизнес Татарстана вырос на 22,1% — столицы в минусе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Малый бизнес Татарстана за год вырос на 22,1%, ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Малый бизнес Татарстана растет вопреки общероссийскому тренду. За январь–март 2026 года оборот малых предприятий республики достиг 294 млрд рублей — это на 22,1% больше, чем годом ранее. Пока в Москве и Петербурге показатели снижаются, казанские предприниматели наращивают обороты.

Число малых компаний тоже увеличилось. Сейчас в республике зарегистрировано 163,8 тысячи таких юридических лиц. За год их стало больше на 3,3 тысячи, прирост составил 2,06%.

На этом фоне столицы выглядят блекло. В Москве оборот малого бизнеса упал на 12,04%, в Санкт-Петербурге — на 9,75%. В целом по России сокращение достигло 7,34%. Так что Татарстан — редкое исключение, где малый бизнес не просто устоял, а заметно подрос.

Данные приводит портал «Реальное время». Подробный рейтинг регионов по обороту и числу малых предприятий опубликован в обзоре издания.

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