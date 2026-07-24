Wildberries заморозил платежи по кредитам для продавцов после атак
Маркетплейс Wildberries объявил о кредитных каникулах для продавцов, пострадавших от атак. На три месяца приостановлены платежи по основному долгу и начисление процентов. Мера направлена на поддержку предпринимателей, чей бизнес пострадал от инцидентов. Компания уточнила, что заморозка распространяется на обязательства перед Wildberries.
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