Wildberries заморозил платежи по кредитам для продавцов после атак

Маркетплейс Wildberries объявил о кредитных каникулах для продавцов, пострадавших от атак. На три месяца приостановлены платежи по основному долгу и начисление процентов. Мера направлена на поддержку предпринимателей, чей бизнес пострадал от инцидентов. Компания уточнила, что заморозка распространяется на обязательства перед Wildberries.