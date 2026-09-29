Экономика

Вывоз наличных рублей в ЕАЭС ограничили: 1 млн для граждан, запрет для бизнеса

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Порядок вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан изменен указом президента. Физлица теперь могут вывезти не более 1 млн рублей, а юрлицам и индивидуальным предпринимателям вывоз в эти страны запрещен независимо от суммы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Исключение сделано для вывоза денег через аэропорты, перечень которых определит правительство. В этом случае потребуются банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняты со счетов вывозящего лица. Ограничения не затрагивают транзитные перевозки наличных юрлицами и вывоз рублей для обеспечения российских дипломатических представительств за рубежом.

При нарушении запрета наличные изымут: у индивидуальных предпринимателей и юрлиц — в полном объеме, у физлиц — в размере, превышающем 1 млн рублей. Ранее для физических лиц действовал лимит в эквиваленте $100 000, а Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан под ограничения не попадали.

В декабре 2025 г. вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия в 2026 г. полностью прекратит бесконтрольный вывоз наличных рублей неустановленного происхождения, в том числе в страны ЕАЭС. В марте 2026 г. Путин подписал указ об особом порядке вывоза золота в слитках и наличных рублей эквивалентом свыше $100 000. Со 2 марта 2022 г. также действует запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000.

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