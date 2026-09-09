Вторичный рынок жилья Финляндии почти достиг минимума за 23 года

Продажи вторичного жилья в Финляндии в августе остались на исключительно низком уровне: заключено 4088 сделок — лишь немногим больше, чем в августе 2003 года (4030). Такие данные 9 сентября обнародовала Финская ассоциация риелторов (KVKL).

К августу 2025 года число сделок сократилось на 14,6%, за пять лет — на 21,1%. Спад затронул почти все регионы: только в Южном Саво продажи выросли на одну сделку, а в Центральной Остроботнии они сократились почти на треть. Финская газета Kauppalehti назвала ситуацию «23-летним дном».

Рынок нового жилья практически остановился: за месяц продано лишь 68 новостроек — на 50% меньше, чем год назад, и на 82,2% меньше, чем пять лет назад. С учётом коммерческих объектов и нежилого фонда общее число сделок снизилось на 14,9% к августу 2025 года и на 24,4% к среднему пятилетнему показателю.

Спад продолжается на фоне ограничений для россиян: сначала финские власти ужесточили требования к собственникам из РФ, а с июля 2025 года вступил в силу запрет для граждан России на покупку недвижимости. Официальная статистика также фиксирует падение: во II квартале 2026 года продажи новостроек сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, вторичного жилья — на 16%. Крупный девелопер YIT заморозил новые проекты.