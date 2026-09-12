ВТБ: на рынке акций РФ вторую неделю подряд преобладают покупатели

Пресс-служба ВТБ сообщила ТАСС: на российском рынке акций вторую неделю подряд покупатели активнее продавцов. Это следует из данных «Индекса ВТБ».

В течение недели наибольший интерес у клиентов «ВТБ мои инвестиции» вызывали акции «Лукойла», «Роснефти», «Новатэка» и «Сбера». Неделей ранее самыми популярными у инвесторов были бумаги «Газпрома», Ozon, «Сбера» и «Магнита».

В отраслевом разрезе клиенты вновь активно покупали бумаги нефтегазового сектора (+29,1% неделя к неделе) и энергетики (+33,7%). Больше всего продаж пришлось на акции компаний финансового сектора. По данным пресс-службы, бумаги российских нефтяных компаний могли привлечь участников рынка на фоне продолжающегося роста цен из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

«Инвесторы спешат нарастить долю нефтегаза в портфелях на фоне сильных финансовых результатов за второй квартал 2026 года, продолжающегося роста нефтяных цен и улучшения прогноза будущих корпоративных прибылей. Запуск “Восток ойл” — мощнейший катализатор для акций “Роснефти”», — отметил инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев, слова которого приводит пресс-служба.