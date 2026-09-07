Экономика

Все выпуски облигаций «Евротранса» ушли в фактический дефолт

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Как сообщает «Интерфакс», ПАО «Евротранс» допустило фактические дефолты по всем выпускам биржевых и «зеленых» облигаций. Причиной стали пропуски купонных платежей из-за кризиса на топливном рынке в России и нехватки денежных средств вследствие неравномерного поступления выручки.

Первый фактический дефолт произошел 5 августа: компания выплатила лишь 19% от общей суммы купонного платежа по облигациям серии БО-001Р-09. До этого «Евротранс» допускал технические дефолты, однако до августа ему удавалось выходить из них.

На следующий день, 6 августа, Мосбиржа перевела все выпуски эмитента в режим торгов «Д», предназначенный для дефолтных компаний; в нем купонный доход не рассчитывается. О намерении Сбербанка обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Евротранса» стало известно еще 5 августа.

Кроме того, с середины июля «Евротранс» перестал раскрывать еженедельную информацию о выкупе «народных» облигаций. Маркетплейс «Финуслуги» сообщал, что эмитент не исполняет заявки на выкуп с 10 июля, а 12 августа заявил о невыплате купона по одному из «народных» выпусков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

20 часов назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Гид по Казани

день назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

где кусают клопы

Технологии

день назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

Гид по Казани

2 дня назад

Коттеджные посёлки Казани: где начинается жизнь за городом

ремонт объективов tamron в москве в Москве

Кулинария

день назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Кулинария

день назад

Цветная капуста после варки становится водянистой: перед духовкой ей не хватает одного простого этапа

Кулинария

день назад

Мягкие яблоки не выбрасываю: измельчаю и добавляю два продукта — получается десерт без долгой выпечки

Кулинария

15 часов назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

4 часа назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке
Новости Татарстана
8 минут назад

Проезд по двум участкам дорог в Кукморском районе будет закрыт до 31 октября

В Кукморском районе Татарстана до 31 октября пе...

Не у нас

2 минуты назад

ИИ распознал риски болезней по данным сна

Гид по Казани

день назад

ЛетоSOS — МедКазань 2026: куда обращаться летом при травмах и ожогах

Не у нас

2 минуты назад

Юрист Афанасьева рассказала, кто может работать неполный день

Наука

5 минут назад

Ученые назвал в каком возрасте начинаются изменения иммунной защиты мозга
Казань вложит в дороги более 27 млрд рублей в 2...
Новости Казани
39 минут назад

Казань вложит в дороги более 27 млрд рублей в 2026 году

Кулинария

59 минут назад

Зачем бабушки накрывали пирожки полотенцем сразу после духовки: результат становился заметен к вечеру

Новости Татарстана

час назад

На трассе Казань – Оренбург «Нива» столкнулась с КАМАЗом: есть погибший

Технологии

2 часа назад

Препарат Insilico Medicine на ИИ снизил биологический возраст
Осенний гид по Казани: места, события и впечатл...
Гид по Казани
4 дня назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления