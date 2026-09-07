Все выпуски облигаций «Евротранса» ушли в фактический дефолт

Как сообщает «Интерфакс», ПАО «Евротранс» допустило фактические дефолты по всем выпускам биржевых и «зеленых» облигаций. Причиной стали пропуски купонных платежей из-за кризиса на топливном рынке в России и нехватки денежных средств вследствие неравномерного поступления выручки.

Первый фактический дефолт произошел 5 августа: компания выплатила лишь 19% от общей суммы купонного платежа по облигациям серии БО-001Р-09. До этого «Евротранс» допускал технические дефолты, однако до августа ему удавалось выходить из них.

На следующий день, 6 августа, Мосбиржа перевела все выпуски эмитента в режим торгов «Д», предназначенный для дефолтных компаний; в нем купонный доход не рассчитывается. О намерении Сбербанка обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Евротранса» стало известно еще 5 августа.

Кроме того, с середины июля «Евротранс» перестал раскрывать еженедельную информацию о выкупе «народных» облигаций. Маркетплейс «Финуслуги» сообщал, что эмитент не исполняет заявки на выкуп с 10 июля, а 12 августа заявил о невыплате купона по одному из «народных» выпусков.