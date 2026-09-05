«Восток Ойл» начал отгрузку нефти: к 2027 году поставки составят 30 млн тонн

5 сентября «Роснефть» приступила к отгрузке нефти по проекту «Восток Ойл». Президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт загрузке танкера «Валентин Пикуль» на терминале порта Бухта Север, расположенном на побережье Северного Ледовитого океана на полуострове Таймыр.

Глава компании Игорь Сечин сообщил, что ввод в эксплуатацию обеспечит отгрузку 30 млн тонн нефти во второй половине 2027 года. К 2030 году увеличение поставок составит до 50 млн тонн, а дальнейшее развитие проекта позволит нарастить их до 100 млн тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры.



29 августа «Роснефть» анонсировала начало заполнения системы «Восток Ойл» нефтью. На церемонии запуска Сечин обратился к западным коллегам, с которыми когда-то обсуждал перспективы проекта.Как передает портал «Вести», он передал привет бывшему главе BP Роберту Дадли, экс-руководителю ExxonMobil Рексу Тиллерсону и другим коллегам. Среди действующих партнеров он упомянул Даррена Вудса и Нила Чепмена, выразив уверенность, что они будут рады.