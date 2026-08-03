Visa покупает BioCatch за $2,4 млрд

Visa заключила соглашение о покупке разработчика антифрод-решений BioCatch за $2,4 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами и, как ожидается, завершится во втором квартале 2027 финансового года, передает ТАСС. BioCatch создает решения на базе искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления мошенничества: система анализирует поведение пользователей — манеру набора текста, жесты на сенсорных экранах и другие паттерны. Компания обслуживает более 350 банков по всему миру.

В Visa отметили, что ежегодный ущерб от мошенничества с захватом учетных записей и подобных схем превышает $1 трлн.