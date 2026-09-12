Вьетнам рассчитывает на 50 млн туристов в год и $80–90 млрд доходов к 2030 году

Вьетнам поставил цель к 2030 году принимать 50 млн иностранных туристов ежегодно и зарабатывать на туризме 80–90 млрд долларов в год. Прямой вклад отрасли в ВВП страны должен достичь 10–12%.

Новая государственная программа развития отрасли предусматривает три сценария на 2027–2030 годы, сообщили вьетнамские СМИ. Самый амбициозный предполагает рост въездного турпотока до 45–50 млн человек в год, а число внутренних поездок — до 160 млн ежегодно.

Отправная точка — около 21,2 млн иностранных туристов в 2025 году. За первые восемь месяцев нынешнего года Вьетнам уже принял 15,9 млн иностранцев, по итогам 2026 года власти рассчитывают на 25 млн. Чтобы выйти на верхнюю границу цели 2030 года, турпоток придётся примерно удвоить к ожидаемому результату 2026 года.

Ставка делается не только на количество. Стратегия предполагает увеличить продолжительность пребывания и расходы туристов, развивать более дорогие и разнообразные продукты, цифровизировать отрасль. Отдельное направление — ночная экономика и развлечения: больше мероприятий, ресторанов и культурных программ вечером и ночью, чтобы иностранцы дольше оставались в стране и больше тратили.