Экономика

Вьетнам рассчитывает на 50 млн туристов в год и $80–90 млрд доходов к 2030 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Вьетнам поставил цель к 2030 году принимать 50 млн иностранных туристов ежегодно и зарабатывать на туризме 80–90 млрд долларов в год. Прямой вклад отрасли в ВВП страны должен достичь 10–12%.

Новая государственная программа развития отрасли предусматривает три сценария на 2027–2030 годы, сообщили вьетнамские СМИ. Самый амбициозный предполагает рост въездного турпотока до 45–50 млн человек в год, а число внутренних поездок — до 160 млн ежегодно.

Отправная точка — около 21,2 млн иностранных туристов в 2025 году. За первые восемь месяцев нынешнего года Вьетнам уже принял 15,9 млн иностранцев, по итогам 2026 года власти рассчитывают на 25 млн. Чтобы выйти на верхнюю границу цели 2030 года, турпоток придётся примерно удвоить к ожидаемому результату 2026 года.

Ставка делается не только на количество. Стратегия предполагает увеличить продолжительность пребывания и расходы туристов, развивать более дорогие и разнообразные продукты, цифровизировать отрасль. Отдельное направление — ночная экономика и развлечения: больше мероприятий, ресторанов и культурных программ вечером и ночью, чтобы иностранцы дольше оставались в стране и больше тратили.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Кусочек колбасы на всех не поделишь: натираю его в картошку — получается целая сковорода оладий

Полезное

день назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

травить тараканов

Кулинария

день назад

Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики

Интересное в Казани

3 дня назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

укладка плитки на пол в ванной в Уфе

Кулинария

11 часов назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и кладу к курице: сладковатый овощ заменяет привычную картошку

Кулинария

день назад

Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих

Кулинария

день назад

Драники получаются мягкими и бледными вместо хрустящих: что картошка успевает сделать до сковороды

Не у нас

19 часов назад

Прошло объяснение новых правил для таксистов и курьеров с 1 октября
Новости Татарстана
час назад

В поселке Октябрьский возводят детсад на 260 мест: готовность — 78%

В поселке Октябрьский Зеленодольского района ст...

Технологии

35 минут назад

Ubtech запустила завод гуманоидных роботов мощностью 10 тыс. в год

Полезное

21 час назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

Технологии

час назад

Samsung Galaxy SmartTag 3 показали на слитых рендерах с новым дизайном

Кулинария

час назад

Борщ теряет свой насыщенный цвет из-за этой ошибки: простой прием для сохранение насыщенно-красного супа
В МИФИ предложили способ навигации авто без спу...
Технологии
2 часа назад

В МИФИ предложили способ навигации авто без спутников по датчикам и регистратору

Не у нас

час назад

МВД: зависание и замедление телефона грозит обнаружением на нем вируса

Не у нас

час назад

Экс-биатлонист Васильев раскрыл отношение к нарушениям ПДД Алиной Загитовой

Технологии

час назад

DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование
Новости Татарстана
5 дней назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»