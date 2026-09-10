Венгрия хочет компенсации из семилетнего бюджета ЕС за отказ от нефти и газа РФ

Правительство Венгрии намерено добиваться компенсационных выплат из нового семилетнего бюджета Евросоюза для стран, отказывающихся от российских нефти и газа. Об этом 10 сентября в Братиславе на пресс-конференции по итогам саммита Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) заявил премьер-министр Петер Мадьяр, сообщает ТАСС.

По его словам, в бюджете ЕС должны появиться конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний Центральной Европы, содействию в отказе от российских энергоносителей, переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения. Мадьяр назвал такой подход разумным.

Премьер указал на тяжелую ситуацию в мировой энергетике, включая дефицит бензина и дизельного топлива. Он заявил, что бюджеты стран ЕС не выдержат такую финансовую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо неизбежно ведет к его нехватке. По его словам, в ЕС пока звучат лишь лозунги о защите конкуренции, тогда как компании Центральной Европы банкротятся, не имея возможности оплачивать счета за электроэнергию и газ.

В предвыборной программе партии «Тиса», победившей на парламентских выборах 12 апреля, было обязательство добиваться ликвидации энергетической зависимости Венгрии от России к 2035 году. После прихода к власти правительство Мадьяра подтвердило курс на диверсификацию поставок, но признало, что пока не может отказаться от российских нефти и газа. Венгрия получает большую часть нефти по трубопроводу «Дружба», а газа — по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию; по данным прежнего правительства Виктора Орбана, в 2025 году из России поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд куб. м газа.