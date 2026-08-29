Экономика

ВЭБ.РФ: для запуска технопроектов нужны усилия государства и банков

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что крупные проекты технологического лидерства требуют объединения ресурсов государства, институтов развития, коммерческих банков и биржевой инфраструктуры. Это заявление прозвучало на форуме «Сильные идеи нового времени» (СИНВ).

По словам Шувалова, стоимость таких инициатив может достигать сотен миллиардов и триллионов рублей, поэтому инвесторам необходимы гарантии востребованности и защиты вложений. Действующие правила кредитования пока не позволяют финансировать подобные проекты — предстоит выработать новые механизмы с участием институтов развития и банков.

Вопросы финансирования и создания условий для бизнеса обсуждались с президентом России Владимиром Путиным в преддверии пленарной сессии форума. Кроме того, рассматриваются меры финансового стимулирования, защита прав собственности и совершенствование взаимодействия бизнеса с правоохранительными органами.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению президента. Его цель — находить и поддерживать перспективные инициативы граждан, бизнеса и НКО, способные внести значимый вклад в развитие страны.

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