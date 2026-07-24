В Татарстане за неделю подешевели яйца и овощи

За неделю в Татарстане заметно упали цены на яйца, молочку и овощи. По данным Татарстанстата, десяток яиц теперь стоит 74,39 рубля — минус 2,4%. Сметана подешевела на 2,14% (до 294,4 рубля за кг), кефир — на 2% (до 99,4 рубля), а свинина — на 1,6% (до 345,2 рубля).

Овощи тоже порадовали: картофель упал в цене на 2,6% (72,6 рубля за кг), лук — на 2,7% (61 рубль), свекла — на 3,5% (45,6 рубля). Морковь, огурцы и помидоры подешевели еще сильнее — до 10,5%.

Но не всё так радужно. Сахар взлетел на 2,7% — теперь килограмм стоит 75,4 рубля. Охлажденная курица подорожала на 2,1% и достигла 227 рублей за кг.