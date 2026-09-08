Экономика

В Казахстане первым тирзепатидом стал российский препарат «Тирзетта»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Минздрав Казахстана выдал российской «Промомеду» регистрационное удостоверение на препарат «Тирзетта» для терапии сахарного диабета второго типа и ожирения. Лекарство станет первым с действующим веществом тирзепатид на рынке республики, поставки начнутся в ближайшее время.

В госреестре лекарственных средств Казахстана пока нет ни аналогов, ни оригинального Mounjaro от американской Eli Lilly. По данным Минздрава республики, оригинальный препарат сейчас проходит процедуру регистрации.

В «Промомеде» рассчитывают на высокий спрос: по статистике ВОЗ за 2024 год, избыточный вес имеют 56% взрослых казахстанцев, тогда как в среднем в мире — 45%.

На российском рынке два препарата на тирзепатиде — «Тирзетта» и «Седжаро» от «Герофарма» — к середине 2026 года стали лидерами продаж в коммерческом сегменте. По данным DSM Group, за первые семь месяцев 2026 года продажи выросли в 21 раз в денежном выражении до 33,03 млрд рублей, а в натуральном — в 27 раз до 3,71 млн упаковок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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