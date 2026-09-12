В газохранилищах Германии накоплено 136 ТВт·ч газа — 55% вместимости

В немецких газохранилищах сейчас сосредоточено чуть более 136 тераватт-часов газа — примерно 55% от общей вместимости. Этот объём уже немного превышает топливо, израсходованное за всё прошлое зимнее полугодие, рассказал глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в разговоре с DPA. По его словам, в ближайшие недели запасы можно дополнительно пополнить.

Регулятор не разделяет тревогу о том, что накопленного не хватит на предстоящую зиму. Дополнительный ресурс — сжиженный природный газ: терминалы СПГ загружены примерно на 45%, и свободные мощности для новых поставок там ещё остаются. Как и Минэкономики ФРГ, Мюллер не поддерживает государственное вмешательство и делает ставку на свободный рынок.

Наполнение хранилищ глава сетевого агентства считает делом трейдеров: у поставщиков есть обязательства перед коммунальными службами и промышленными предприятиями, и выполнять их можно за счёт трубопроводного газа, импорта СПГ или отбора из хранилищ. Госвмешательство, по его мнению, в любом случае стоило бы дорого.

Ранее Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) предупредила: если зима окажется холодной, немецкие газохранилища могут полностью опустеть уже к началу февраля 2027 года. Эксперты полагают, что на 1 ноября заполненность в ФРГ составит максимум 77% — выше технически невозможно. При очень холодной зиме, как в 2010 году, такого объёма не хватит всем потребителям, что может обернуться дефицитом топлива.