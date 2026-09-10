В 11 сферах России средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей

В январе—мае 2026 года средний заработок в 11 сегментах рынка труда России превысил 500 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на анализ данных Росстата. Средняя зарплата по стране в июне 2026 года составляла 114 743 рубля, то есть была в разы меньше.

Самые высокие показатели — в финансах и инвестициях: управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов — 827 125 рублей, управление ценными бумагами — 737 455 рублей, перестрахование — 595 315 рублей. Далее идут управление инвестиционными фондами — 564 064 рубля, страхование рисков — 563 319 рублей, деятельность по управлению фондами — 553 602 рубля, холдинговые компании — 522 660 рублей, торговля на финансовых рынках — 518 839 рублей и брокерские сделки с ценными бумагами и товарами — 516 972 рубля.

Вне финансового сектора лидером стало морское пастбищное рыбоводство — 971 411 рубль. В список также попала аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях: средний показатель — 728 882 рубля.

Все 11 перечисленных сфер заметно опережают средний уровень по стране. В отдельных случаях разрыв превышает шестикратный.