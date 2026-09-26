Экономика

Уведомления о кредитах через «Госуслуги» начнут приходить с 1 октября 2027 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 1 октября 2027 года начнет действовать новый порядок информирования граждан о потребительских кредитах и займах, оформленных на их имя. По словам зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина, банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать сведения о подписании договора в квалифицированное бюро кредитных историй. Оттуда уведомление поступит в личный кабинет заемщика на «Госуслугах», передает ТАСС.

В уведомлении укажут кредитора, сумму кредита или установленный лимит, процентную ставку и срок возврата. Направить его должны не позднее 15 минут после получения бюро необходимых сведений. Шейкин отметил, что ценность механизма в скорости: человек узнает о договоре практически сразу, а не после появления задолженности или обращений коллекторов.

Уведомление само по себе не отменяет кредит. Если действует «период охлаждения», гражданину напомнят о возможности отказаться от получения денег в установленный срок. При оформлении кредита без ведома человека сенатор советует незамедлительно обратиться к кредитору, запросить документы и заявить о мошенничестве. Сообщение на «Госуслугах», по его мнению, должно быть максимально понятным: важно сразу видеть, куда обращаться, какие действия возможны и сколько времени остается для отказа от выдачи средств.

Шейкин также предупредил о возможной реакции мошенников: они могут рассылать поддельные уведомления о якобы оформленном кредите и предлагать отменить его по ссылке, с помощью кода из СМС или перевода денег на «безопасный счет». Проверять информацию нужно после самостоятельного входа на «Госуслуги» или обращения в банк либо МФО по официальным каналам, подчеркнул он. По словам сенатора, новый канал уведомлений усилит защиту граждан, если сообщение станет началом понятной процедуры, а не просто информационной записью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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