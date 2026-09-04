Татарстан вошел в тройку регионов ПФО по размеру налоговых долгов

Налоговая задолженность Татарстана по платежам, не внесенным в срок, достигла 20,6 млрд рублей, следует из доклада Росстата. Если же прибавить страховые взносы, пени, штрафы и проценты, суммарный долг республики оказывается в разы больше — 55,9 млрд рублей.

Недоимка составляет около 37% от общего объема задолженности. Разрыв между двумя цифрами — 35,4 млрд рублей.

По масштабам совокупного долга республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе, уступая лишь Самарской области и Башкортостану. На Татарстан приходится 14,9% всей задолженности регионов ПФО и 13,7% неуплаченных в срок налогов и сборов. Для сравнения: общая сумма долга по округу — 376,4 млрд рублей, из которых 150 млрд — недоимка.

За первое полугодие из Татарстана в бюджеты всех уровней перечислили 846,4 млрд рублей налогов и других обязательных платежей. Из них в федеральный бюджет направлено 534,9 млрд рублей, в консолидированный бюджет республики — 311,5 млрд. По объему поступлений регион занимает первое место в ПФО, его доля в общеокружных сборах — 22,5%.