Совет директоров СИБУРа рекомендовал дивиденды в 11,4 рубля на акцию

Дивиденды «СИБУР Холдинга» за первое полугодие могут составить 29,2 млрд рублей. Совет директоров рекомендовал выплату из расчета 11,4 рубля на акцию, следует из данных на сайте раскрытия информации.

По итогам второго квартала компания направит на дивиденды 22,4 млрд рублей, или 8,77 рубля на акцию. Акционеры уже получили 6,7 млрд рублей за первое полугодие. Купить акции под дивиденды за первое полугодие можно до 12 октября.

Согласно дивидендной политике СИБУРа, выплаты составляют от 30% до 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.

При этом чистая прибыль компании за первое полугодие снизилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 67,7 млрд рублей.