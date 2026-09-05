Согласование бюджета ЕС на 2028–2034 годы должно завершиться до конца года

Страны Европейского союза должны до конца текущего года согласовать семилетний бюджет на 2028–2034 годы. ЕС не может оставаться без финансирования вплоть до 2028 года, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на экономическом форуме в Черноббио.

«Европа должна прийти к соглашению до конца года, потому что нельзя дожить до 2028 года без финансирования», — передаёт ANSA слова Кошты. По его оценке, новый план должен укрепить конкурентоспособность, поддержать промышленную трансформацию, развитие обороны и стратегической устойчивости. При этом бюджет приобретёт принципиально новую структуру и продолжит учитывать коллективные нужды, включая потребности аграрной отрасли.

Многолетний финансовый план ЕС принимается на семь лет; сейчас ведутся переговоры о периоде 2028–2034 годов. Как сообщают «Вести», Еврокомиссия предложила объём в 1,76 триллиона евро с учётом инфляции.

Однако ряд государств, включая Германию, считают эту сумму завышенной.