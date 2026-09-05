Экономика

Согласование бюджета ЕС на 2028–2034 годы должно завершиться до конца года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Страны Европейского союза должны до конца текущего года согласовать семилетний бюджет на 2028–2034 годы. ЕС не может оставаться без финансирования вплоть до 2028 года, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на экономическом форуме в Черноббио.

«Европа должна прийти к соглашению до конца года, потому что нельзя дожить до 2028 года без финансирования», — передаёт ANSA слова Кошты. По его оценке, новый план должен укрепить конкурентоспособность, поддержать промышленную трансформацию, развитие обороны и стратегической устойчивости. При этом бюджет приобретёт принципиально новую структуру и продолжит учитывать коллективные нужды, включая потребности аграрной отрасли.

Многолетний финансовый план ЕС принимается на семь лет; сейчас ведутся переговоры о периоде 2028–2034 годов. Как сообщают «Вести», Еврокомиссия предложила объём в 1,76 триллиона евро с учётом инфляции.

Однако ряд государств, включая Германию, считают эту сумму завышенной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

16 часов назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Интересное в Казани

день назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

убивает ли перекись водорода бактерии

Кулинария

16 часов назад

Яблоки в шарлотке дают слишком много сока: одна привычка превращает воздушное тесто в мокрый слой

Гид по Казани

2 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

ремонт коробок передач мкпп в москве в Москве

Не у нас

20 часов назад

Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Кулинария

21 час назад

Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт

Новости Татарстана

день назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Технологии

3 часа назад

Команда нейросети Claude на несколько часов заблокировала Mac разработчика

Технологии

день назад

Сердцу полезны овес и ячмень, показало исследование
Технологии
18 минут назад

Женщины скромничают из-за страха осуждения, показало исследование

Ученые выяснили, что женщины могут намеренно ск...

Не у нас

13 минут назад

Загадочный диск из Канзаса связали с чередой странных смертей

Кулинария

46 минут назад

Пирог прилипает к форме даже после смазывания: одна мелочь перед выпечкой часто оказывается важнее масла

Технологии

час назад

Apple может выпустить iPhone 18 в два этапа

Технологии

2 часа назад

Lenovo представила Yoga 9n с чипом Nvidia RTX Spark для локальной работы с ИИ
Охотники в Татарстане начали сезон с четырех пр...
Новости Татарстана
час назад

Охотники в Татарстане начали сезон с четырех протоколов

Кулинария

2 часа назад

Картошка хрустит снаружи и остается мягкой внутри: одна подготовка перед духовкой меняет результат

Кулинария

4 часа назад

Запеканка получается влажной возле дна: одна привычка с творогом дает больше жидкости, чем кажется

Кулинария

6 часов назад

Яйца утром больше не жарю отдельно: выливаю на лаваш и добавляю сыр — хватает одной сковороды
Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется...
Интересное в Казани
5 дней назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов