Экономика

«Сила Байкала»: поставки газа в Китай через Монголию — до 50 млрд куб. м в год

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Проект «Сила Байкала» предполагает ежегодную прокачку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м российского газа. Подготовку контракта по этому экспортному маршруту Россия и Китай продолжат, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Перспективы поставок оценил экономист Школы бизнеса Дэчжоуского университета Ван Кай. По его словам, стимулы и благоприятные возможности для экспорта по этому трубопроводу приобретают всё более широкий охват: это проявляется в постоянном увеличении объёмов поставок российского газа в КНР, при этом стороны продолжают согласовывать детали экспорта.

Динамику и масштабы взаимодействия Ван Кай связывает с целым набором факторов — от цен и диверсификации поставок до внутреннего спроса Китая на энергоносители. Китайская сторона прорабатывает эти вопросы с учётом долгосрочной стратегии. Объёмы сотрудничества в сфере энергоносителей, отметил он, достигли исторического максимума благодаря спросу на природный газ в КНР и высокой экономической взаимодополняемости двух стран.

Трубопроводный маршрут удобен тем, что позволяет наращивать импорт напрямую через Северо-Восточный и Северный Китай, минуя морские поставки, а такой газ способен оптимально закрыть потребности северных регионов в отоплении. Учитывать при этом приходится риски, связанные с транзитом через Монголию. Сотрудничество двух стран не ограничивается трубопроводным газом — оно охватывает также закупки СПГ и возобновляемые источники энергии, пишет ТАСС.

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