Экономика

«Самолет» потерял почти 30% стоимости акций с 7 по 17 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 7 по 17 сентября акции «Самолета» подешевели на 29,63% — до 260,6 руб. Такие данные приводит Московская биржа.

Негативная динамика затронула и других застройщиков. С 3 сентября бумаги ПИК просели на 6,7% — до 536,6 руб. С 14 сентября акции «Эталона» потеряли 4,09% и опустились до 19,7 руб., а группы ЛСР с 15 сентября — на 3,46%, до 508,4 руб.

Снижались и облигации «Самолета». Сильнее других просел выпуск БО-П18, его падение составило 0,8%.

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