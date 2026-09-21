«Самолет» потерял почти 30% стоимости акций с 7 по 17 сентября

С 7 по 17 сентября акции «Самолета» подешевели на 29,63% — до 260,6 руб. Такие данные приводит Московская биржа.

Негативная динамика затронула и других застройщиков. С 3 сентября бумаги ПИК просели на 6,7% — до 536,6 руб. С 14 сентября акции «Эталона» потеряли 4,09% и опустились до 19,7 руб., а группы ЛСР с 15 сентября — на 3,46%, до 508,4 руб.

Снижались и облигации «Самолета». Сильнее других просел выпуск БО-П18, его падение составило 0,8%.