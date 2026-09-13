С 1 января 2027 года начнётся мониторинг цен на продукты

С 1 января 2027 года российские власти начнут отслеживать, как формируются цены на отдельные продукты питания. Об этом следует из данных, размещённых на сайте официальных правовых актов России.

Правительство сформирует перечень товаров, стоимость которых будет подвергаться комплексному анализу. Кабмин также определит федеральные ведомства, которым станут передавать сведения о деятельности участников рынка — в том числе о продаже и поставках продовольствия, а также о прибыли, доходах и расходах хозяйствующих субъектов.

Глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков заявил, что россияне в 2026 году не сокращают расходы на медицинские услуги, продукты питания и услуги салонов красоты. При этом потребительский спрос снизился в категориях мелкой электроники и алкоголя.

В аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что средние розничные цены на социально значимые продукты «первой цены» в крупных торговых сетях России снизились на 4,2%. Сильнее всего подешевели чёрный чай, тушка цыплёнка-бройлера и сахар. Цены на гречку упали на 9,2%, на подсолнечное масло — на 6,2%, на яблоки — на 4,1%, на пшено — на 3,9%, на картофель — на 3,8%.