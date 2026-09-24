Экономика

«РуссНефть» в первом полугодии снизила добычу нефти на 2,7%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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По итогам первого полугодия 2026 года ПАО НК «РуссНефть» снизило добычу нефти на 2,7% к аналогичному периоду 2025 года — до 2,961 млн тонн. Выполнение по этому показателю составило 97,3%, следует из отчетности компании.

Добыча велась на 71 месторождении. Помимо нефти, за отчетный период компания получила 0,153 млрд кубометров природного газа и 0,872 млрд кубометров попутного нефтяного газа.

В компании объясняют сокращение добычи нефти уменьшением отдачи от ввода новых скважин и геолого-технических мероприятий. Существенных событий и факторов, в том числе макроэкономических, которые затрагивали бы в равной степени всех участников рынка и заметно влияли на основные операционные показатели эмитента, в отчетном периоде не отмечается.

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