«Русал» работает над проектом боксито-глиноземного комплекса в Индонезии

Проект строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии реализует «Русал». Информацию подтвердили ТАСС в компании, назвав инициативу продолжением стратегии диверсификации бизнеса в Тихоокеанском регионе.

Факт сотрудничества с российской алюминиевой компанией подтвердил президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026). Он подчеркнул, что мощности возводятся вместе с индонезийскими компаниями.

О наращивании поставок конечной продукции «Русала» на индонезийский рынок в конце июля говорил в интервью ТАСС посол России Сергей Толченов. В 2014 году «Русал» и компания PT Arbaya Energi подписали меморандум о намерениях по добыче бокситов и производству глинозема.