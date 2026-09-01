Экономика

Росстат: ВВП России во втором квартале вырос на 1,3%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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ВВП России во втором квартале 2026 года вырос на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Росстат. Этот результат оказался выше консенсус-прогнозов экономистов.

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая на встрече министров финансов и глав центробанков G20 в США, заявил, что старые источники роста мировой экономики истощаются. Он назвал новыми точками роста для России платформизацию бизнеса, автоматизацию и внедрение ИИ, обеление экономики, а также импортозамещение — от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции.

Силуанов также рассказал, что количество обязательных согласований в строительной отрасли сокращено на две трети, и этот сектор показывает рост. Он добавил, что действует принцип «1 рубль льгот — не менее 1 рубля инвестиций» и механизм «бюджетного рычага», когда на 1 рубль бюджетных расходов привлекается больше частного капитала. Особое внимание уделяется финансовому рынку и долгосрочным сбережениям граждан.

Центробанк в базовом сценарии, подготовленном в конце августа, ожидает рост ВВП России в 2026 году на 0–1%, с последующим возвратом к темпам 1,5–2,5% в год. Устойчивая инфляция прогнозируется на уровне 4–5% во втором полугодии, а по итогам года — 6–7%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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