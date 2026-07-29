Россияне вернули более 325 млрд рублей имущественных вычетов за полугодие

За первое полугодие 2026 года жители России получили обратно свыше 325 миллиардов рублей в виде имущественных налоговых вычетов. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам главы ФНС, 68 миллиардов рублей из этой суммы были возвращены в упрощённом порядке. Егоров также отметил, что срок перечисления средств по декларационной кампании теперь не превышает 20 дней.

«Реализовали возвратов уже на сумму больше 325 млрд рублей», — заявил Егоров.