Экономика

Россияне вернули более 325 млрд рублей имущественных вычетов за полугодие

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За первое полугодие 2026 года жители России получили обратно свыше 325 миллиардов рублей в виде имущественных налоговых вычетов. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам главы ФНС, 68 миллиардов рублей из этой суммы были возвращены в упрощённом порядке. Егоров также отметил, что срок перечисления средств по декларационной кампании теперь не превышает 20 дней.

«Реализовали возвратов уже на сумму больше 325 млрд рублей», — заявил Егоров.

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