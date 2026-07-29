Объявлен сиквел соулслайка Wuchang: Fallen Feathers — раскрыты детали

Разработчики анонсировали продолжение мрачного соулслайка Wuchang: Fallen Feathers. В рамках специального события были раскрыты первые подробности новой игры.

Действие сиквела разворачивается в том же мире, что и оригинал, — на землях Шу во времена заката династии Мин. Главной угрозой снова становится загадочная хворь, превращающая людей в чудовищ.

Информация была опубликована в ходе мероприятия, посвящённого игре. Точная дата выхода и другие характеристики пока не назывались.