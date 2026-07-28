Розничные сети продавали социально значимые товары с минусовой наценкой

В июне 2026 года российские торговые сети впервые зафиксировали отрицательную наценку на социально значимые продукты. Это означает, что некоторые товары реализовывались дешевле закупочной цены — на один процент.

По информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), такая ситуация затронула 13 из 25 категорий базовых продуктов, включая курятину, сахар, муку, подсолнечное масло, рис, яйца, овощи и яблоки. В ассоциации подчеркнули, что наценка не тождественна прибыли: значительную её часть составляют логистика, аренда, зарплаты и налоги.

На этом фоне цены на основные продукты питания устойчиво снижаются. За полгода подешевели 11 категорий из 25, а за год — 19. Стоимость минимального набора социально значимых товаров сократилась на 10,4%. Наибольшее снижение демонстрируют свинина (минус 25,3%), яйца (17,6%), рис (16,4%), сливочное масло (13,5%) и другие. Картофель подешевел почти на 37%, свекла — на 36%, капуста — на 33%.

В АКОРТ связывают сдерживание цен с высокой конкуренцией между федеральными сетями. Меняется и поведение покупателей: они всё чаще сравнивают цены, предпочитают дискаунтеры и совмещают онлайн-покупки с офлайн-походами. Растут продажи готовой еды и здорового питания, что указывает на сдвиги в потребительских предпочтениях.