В Казани построят 10-метровую башню из чак-чака и установят рекорд России

В Казани 20 июля планируют установить новый гастрономический рекорд России — построить десятиметровую башню из традиционного татарского десерта чак-чак. Конструкцию создадут на площадке у Центра семьи «Казан». Над проектом будут работать 70 специалистов во главе с кондитером Ренатом Агзамовым. Помогать в установлении рекорда будет вице-президент Гильдии поваров Татарстана Ильдар Такиулин.

Для изготовления башни потребуется 4,5 тонны чак-чака. На приготовление десерта уйдет около 2 тыс. кг муки, более 30 тыс. яиц, 1,7 тыс. литров фритюрного масла, свыше 1,7 тыс. литров меда и более 560 кг сахара.

Наблюдать за процессом смогут все желающие. С 10:00 начнется приготовление десерта, а с 16:00 откроется площадка для гостей, где состоится фиксация рекорда. После официальной регистрации в Гастрономической книге рекордов России посетители смогут попробовать чак-чак.

«Чак-чак по праву считается одним из гастрономических символов Казани и республики, и такая инициатива – отличный способ еще раз рассказать о нашем национальном лакомстве. Создание десятиметровой башни из чак-чака – это нетривиальный способ показать богатство нашей кулинарной традиции. Такие мероприятия помогают знакомить туристов с культурой Татарстана в неформальной и увлекательной форме», – отметил директор комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

Новый проект должен превзойти предыдущий рекорд, установленный в Казани в 2018 году, когда был изготовлен чак-чак весом 4 026 кг в форме футбольного мяча. Помимо рекорда по высоте, новый десерт станет и самым тяжелым – его вес составит 4,5 тонны.