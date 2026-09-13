Россия в 6,6 раза нарастила экспорт минеральной воды в Киргизию

В январе—июне Россия вышла на первое место по поставкам минеральной воды в Киргизию, обойдя Казахстан. Экспорт вырос в 6,6 раза — до 4,34 млн литров на $9,581 млн, сообщается в бюллетене Национального статистического комитета Киргизии, с которым ознакомился ТАСС.

На российскую продукцию пришлось 59,8% от общего объёма поставок в республику, составившего 7,256 млн литров. Казахстан, прежде лидировавший, теперь второй: 1,077 млн литров на $258,9 тыс. Годом ранее он поставил 2,1 млн литров на $425,2 тыс.

Поставки воды с сахаром из России, включая минеральную и газированную, сократились с 16,749 млн литров на $9,378 млн до 13,297 млн литров на $10,104 млн. По этому виду продукции Россия занимает третье место после Казахстана (73,73 млн литров на $39,288 млн) и Узбекистана (58,176 млн литров на $26,395 млн).

Общая стоимость российского экспорта в Киргизию за январь—июнь достигла $1,717 млрд, что составило 25,1% от всего импорта республики.