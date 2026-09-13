Экономика

Россия может не опасаться за нефтегазовые доходы в этом году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Россия может не опасаться за нефтегазовые доходы в этом году. Налоговая цена Urals выросла до $94 за баррель, а средняя с начала сентября держится около $81. Российская нефть в Индии и Китае продается с премиями. Кроме того, резкое сокращение спреда между европейским бензином и нефтью в начале сентября сдержит рост выплат по демпферу.

Причиной уверенности стал резкий рост цен на нефть из-за проблем с поставками. На прошлой неделе йеменские хуситы установили контроль над побережьем и, вероятно, полностью контролируют Баб-Эль-Мандеб, перекрыв Саудовской Аравии доступ к этому маршруту. Также были атакованы нефтепровод в Саудовской Аравии, позволяющий качать нефть через Красное море, и трубопровод Восток — Запад — ключевую альтернативу Ормузскому проливу. Саудовская Аравия перекрыла его в качестве меры предосторожности после атак в четверг, о чем в пятницу сообщило Министерство энергетики.

Цены на нефть отреагировали ростом. "Бумажные" котировки Brent завершили неделю на $104 за баррель, хотя максимумы достигали $110. Dated Brent в четверг подскочил до $120.1 за баррель. Дизель в Европе стоит $204-210 за баррель, а в США литр перевалил за $6 долларов за галлон, обновив исторические максимумы. Газ в ЕС колебался в пределах $950-1000 за тыс. м3.

Bloomberg сообщил о обсуждении в США запрета на экспорт нефтепродуктов перед выборами — рост цен на дизель бьет по многим секторам и избирателям. Если Трамп решится на это, рынок может взорваться. США экспортируют около 1.7 mb/d дизеля при производстве 5.2 mb/d, запасы минимальны около 106 mb. Дорогой дизель подстегнет инфляцию через логистику и сельское хозяйство. Инфляционные риски в мире пока растут.

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