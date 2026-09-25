Экономика

«Россети» выкупили более 2,6 тыс. акций допэмиссии по 0,5 рубля

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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ТАСС 25 сентября сообщил о выкупе чуть более 2,6 тыс. акций группы «Россети» в рамках дополнительной эмиссии. Цена размещения одной бумаги — 0,5 рубля; данные приводятся в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

В июне годовое общее собрание акционеров утвердило допэмиссию более 903 млрд акций общей стоимостью 451,5 млрд рублей в пользу государства в лице Росимущества. Гендиректор Андрей Рюмин говорил, что допэмиссия запланирована на три года.

«Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний мира. В группу входят 38 дочерних и зависимых обществ, в том числе 17 сетевых компаний, среди них «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и другие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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