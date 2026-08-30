Роскачество зафиксировало повышение качества вин до 800 рублей

Качество российских вин в ценовой категории до 800 рублей за бутылку повысилось за год. Такой вывод сделали специалисты Роскачества по итогам оценки продукции нескольких отечественных производителей, сообщили ТАСС представители организации.

Рост показателей зафиксирован у ряда винодельческих предприятий, включая «Мысхако», «Олимп Вайнери», «Тристория», «Шато Пино», «Винодельня Юбилейная» и «Усадьба Маскага».

Улучшение специалисты связывают с изменениями в работе виноградников: современные методы агротехники, капельное орошение и регулирование урожайности. Кроме того, обновление оборудования — современные фильтрационные системы позволяют отказаться от фильтр-картона, который может придавать вину нежелательные целлюлозные оттенки. Предприятия также совершенствуют укупорку бутылок, включая использование винтовых пробок.

Значительная часть российского виноделия сосредоточена в Краснодарском крае: там расположены 32% виноградников страны, а доля региона в общем объеме производства вина достигает 43%.