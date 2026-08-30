Экономика

Роскачество зафиксировало повышение качества вин до 800 рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Качество российских вин в ценовой категории до 800 рублей за бутылку повысилось за год. Такой вывод сделали специалисты Роскачества по итогам оценки продукции нескольких отечественных производителей, сообщили ТАСС представители организации.

Рост показателей зафиксирован у ряда винодельческих предприятий, включая «Мысхако», «Олимп Вайнери», «Тристория», «Шато Пино», «Винодельня Юбилейная» и «Усадьба Маскага».

Улучшение специалисты связывают с изменениями в работе виноградников: современные методы агротехники, капельное орошение и регулирование урожайности. Кроме того, обновление оборудования — современные фильтрационные системы позволяют отказаться от фильтр-картона, который может придавать вину нежелательные целлюлозные оттенки. Предприятия также совершенствуют укупорку бутылок, включая использование винтовых пробок.

Значительная часть российского виноделия сосредоточена в Краснодарском крае: там расположены 32% виноградников страны, а доля региона в общем объеме производства вина достигает 43%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

15 часов назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Интересное в Казани

день назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

анти плесень и грибок для стен квартиры

Технологии

день назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

2 дня назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

юрист по заливу квартиры в Санкт-Петербурге

Кулинария

17 часов назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

Кулинария

день назад

Манку и овсянку утром не варю, а готовлю турецкий завтрак: 10 минут и все готово - рецепт

Кулинария

день назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

20 часов назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут

Не у нас

день назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации
Новости Казани
12 минут назад

День города и Республики Татарстан в Казани 2026: программа, салют, транспорт

Казань готовится к Дню города и Дню Республики:...

Кулинария

3 часа назад

Блины получаются толстыми и резиновыми: одна привычка с тестом делает их совсем не такими, как хотелось

Новости Татарстана

4 часа назад

Шесть образовательных учреждений открыли в Татарстане к 1 сентября

Кулинария

5 часов назад

Жареная картошка становится мягкой из-за одной ошибки: почему корочка не появляется

Новости Татарстана

5 часов назад

«Основа нашего единства»: как рождалась Республика Татарстан
ИИ стал новой стартовой планкой для молодых спе...
Технологии
15 минут назад

ИИ стал новой стартовой планкой для молодых специалистов

Кулинария

7 часов назад

Картофельное пюре осталось со вчера: добавляю яйцо и сыр — через 15 минут тарелка пустая

Новости Татарстана

7 часов назад

511 тысяч детей сядут за парты в Татарстане 1 сентября

Новости Татарстана

8 часов назад

Подготовка к отопительному сезону в РТ достигла 94%
В путешествии характер автомобиля виден без при...
Интересное в Казани
5 дней назад

В путешествии характер автомобиля виден без прикрас: что казанцам стоит проверить до выезда на трассу