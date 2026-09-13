Росатом удерживает портфель зарубежных заказов выше $200 млрд
Портфель зарубежных заказов Росатома, рассчитанный на десять лет вперед, сохраняется на уровне более $200 млрд. Об этом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, его слова приводит ТАСС.
Ежегодно из этого портфеля выбирается зарубежная выручка в размере $17–19 млрд. Именно на такую сумму сокращается объем заказов, поэтому, чтобы удержать показатель выше $200 млрд, Росатом должен непрерывно заключать новые контракты на сопоставимые суммы.
По словам Лихачева, такая работа ведется постоянно. Само сохранение портфеля на этом уровне он назвал большой победой в текущих условиях.
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