Экономика

Росатом удерживает портфель зарубежных заказов выше $200 млрд

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Портфель зарубежных заказов Росатома, рассчитанный на десять лет вперед, сохраняется на уровне более $200 млрд. Об этом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, его слова приводит ТАСС.

Ежегодно из этого портфеля выбирается зарубежная выручка в размере $17–19 млрд. Именно на такую сумму сокращается объем заказов, поэтому, чтобы удержать показатель выше $200 млрд, Росатом должен непрерывно заключать новые контракты на сопоставимые суммы.

По словам Лихачева, такая работа ведется постоянно. Само сохранение портфеля на этом уровне он назвал большой победой в текущих условиях.

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