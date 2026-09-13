Экономика

Решетников: прямые поставки цветов из Эфиопии могут снизить цены

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Россия пытается договориться с Эфиопией о прямых поставках цветов. Как заявил 12 сентября в Москве министр экономического развития Максим Решетников, это может немного снизить цены и усилить конкуренцию на российском рынке. Об этом он сказал в комментарии «Известиям».

Эфиопия — один из крупнейших центров производства цветов, однако часть продукции поступает через Нидерланды. Там, по словам министра, находится крупнейший хаб.

«Мы сейчас пытаемся договориться на прямые поставки — это и цены немножко подснизит, и, понятно, конкуренцию на нашем рынке повысит», — цитируют Решетникова «Известия».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики

Полезное

день назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

от тараканов народные средства

Кулинария

11 часов назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Интересное в Казани

3 дня назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

профессиональные грузчики

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и кладу к курице: сладковатый овощ заменяет привычную картошку

Кулинария

день назад

Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих

Кулинария

день назад

Драники получаются мягкими и бледными вместо хрустящих: что картошка успевает сделать до сковороды

Не у нас

19 часов назад

Прошло объяснение новых правил для таксистов и курьеров с 1 октября

Кулинария

день назад

Лаваш после сковороды становится жестким и ломким: одна мелочь помогает оставить его мягким
Новости Татарстана
час назад

В поселке Октябрьский возводят детсад на 260 мест: готовность — 78%

В поселке Октябрьский Зеленодольского района ст...

Технологии

34 минуты назад

Ubtech запустила завод гуманоидных роботов мощностью 10 тыс. в год

Полезное

21 час назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

Технологии

час назад

Samsung Galaxy SmartTag 3 показали на слитых рендерах с новым дизайном

Кулинария

час назад

Борщ теряет свой насыщенный цвет из-за этой ошибки: простой прием для сохранение насыщенно-красного супа
В МИФИ предложили способ навигации авто без спу...
Технологии
2 часа назад

В МИФИ предложили способ навигации авто без спутников по датчикам и регистратору

Не у нас

час назад

МВД: зависание и замедление телефона грозит обнаружением на нем вируса

Не у нас

час назад

Экс-биатлонист Васильев раскрыл отношение к нарушениям ПДД Алиной Загитовой

Технологии

час назад

DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование
Полезное
4 дня назад

В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому