Решетников: прямые поставки цветов из Эфиопии могут снизить цены

Россия пытается договориться с Эфиопией о прямых поставках цветов. Как заявил 12 сентября в Москве министр экономического развития Максим Решетников, это может немного снизить цены и усилить конкуренцию на российском рынке. Об этом он сказал в комментарии «Известиям».

Эфиопия — один из крупнейших центров производства цветов, однако часть продукции поступает через Нидерланды. Там, по словам министра, находится крупнейший хаб.

«Мы сейчас пытаемся договориться на прямые поставки — это и цены немножко подснизит, и, понятно, конкуренцию на нашем рынке повысит», — цитируют Решетникова «Известия».