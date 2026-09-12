Рекордная делегация РФ на бизнес-форуме БРИКС — более 300 человек

На деловой форум БРИКС в Нью-Дели приехала рекордная российская делегация — больше 300 человек. Об этом в интервью ТАСС заявил глава российской части Делового совета БРИКС, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

По его словам, в Нью-Дели привезли большой портфель предложений по девяти основным направлениям. Российская часть Делового совета БРИКС готовила их минувший год вместе с коллегами, выстраивая систему взаимодействия бизнеса, финансовых институтов, регуляторов и институтов развития.

Гурьев подчеркнул, что участниками делегации стали топ-менеджеры крупнейших компаний, нацеленные на долгосрочное партнерство. Форум прошел в Нью-Дели в преддверии саммита БРИКС.