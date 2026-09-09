Расходы на нацпроекты составили 4,05 трлн рублей

По данным Минфина РФ, на 1 сентября 2026 года расходы федерального бюджета на национальные проекты достигли 4,05 трлн рублей. Это предварительная оценка — освоено 62,1% запланированного объёма средств.

В ведомстве отметили, что исполнение расходов за восемь месяцев соответствует кассовому плану: оно составило 100%.

Наибольший уровень освоения показали нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (82,5%), «Эффективная и конкурентная экономика» (70,9%) и «Туризм и гостеприимство» (68,4%).

Минимальные значения зафиксированы у «Эффективной транспортной системы» — 32,2%, «Средств производства и автоматизации» — 34,4% и «Экологического благополучия» — 46,1%. Также низкими остаются показатели по нацпроектам продовольственной безопасности (49,3%) и биоэкономики (48,5%).