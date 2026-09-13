Путин: Новый банк развития БРИКС профинансировал 123 проекта на $40 млрд

Новый банк развития БРИКС уже профинансировал 123 проекта на общую сумму почти $40 млрд. Об этом на заседании БРИКС плюс сообщил президент России Владимир Путин, отметив, что потребности в финансировании гораздо выше. По его словам, актуальной остается задача дальнейшего укрепления потенциала банка и актуализации его бизнес-моделей.

Путин предложил создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы привлекать долгосрочные капиталы, в том числе частные, не только в страны БРИКС, но и в экономики стран-партнеров на глобальном Юге и Востоке. Это, по его мнению, помогло бы удовлетворить потребности в финансировании.

Президент также заявил, что одним из ключевых факторов глобального роста и суверенного развития является технологическая трансформация. В условиях распространения искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых торговых платформ и финансовых решений меняется сама модель формирования экономической стоимости.

В заключение Путин выразил уверенность, что БРИКС и впредь будет работать со всеми международными партнерами в интересах обеспечения всеобъемлющего и устойчивого развития. Он рассчитывает, что нынешнее заседание в формате «аутрич» / БРИКС плюс станет полезным. Заседание проходит в Нью-Дели 13 сентября, сообщает ТАСС.