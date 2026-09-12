Экономика

Путин допустил рост цен на газ в Европе до $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Цены на газ в Европе могут достичь $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. Об этом 11 сентября из Нью-Дели сообщил ТАСС.

По словам Путина, участники биржевой торговли не принимают в расчет техническое состояние хранилищ и физические объемы. Они исходят из того, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, закупленный по более низким ценам, а о завтрашнем дне, по его словам, не задумываются. Это, по его оценке, приведет к цене не $1 тыс., а $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Российский лидер напомнил, что РФ поставляла газ в Европу по $150 и $180 за 1 тыс. куб. м. Европейцы требовали, чтобы цены формировались на бирже, хотя, как отмечал Путин, газ не является классическим рыночным товаром. Сейчас речь идет о $1 тыс. или евро, и показатель может быть еще больше, добавил он.

Путин также указал на ситуацию с хранилищами: в Германии стоит задача заполнить 70% мощностей, но выполнение пока не известно, а в Нидерландах положение еще хуже.

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