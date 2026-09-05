Производительность первой очереди «Восток ойла» составит 30 млн тонн в год

Морской терминал «Восток ойл» на первом этапе сможет ежегодно переваливать 30 млн тонн нефти. Эту цифру озвучил президент Владимир Путин 5 сентября во время ввода объекта в эксплуатацию.

Глава государства отметил, что мощность первой очереди — не предел: после ввода всего терминала в строй производительность значительно увеличится.

Ввод в эксплуатацию прошел в формате видеоконференцсвязи, сообщает ТАСС.