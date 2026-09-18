Профицит бюджета за месяц составил 606 млрд рублей

Федеральный бюджет в прошлом месяце исполнен с профицитом в 606 миллиардов рублей. На совещании по экономическим вопросам об этом сообщил президент Владимир Путин; основной вклад в результат внесли ненефтегазовые доходы, которые за восемь месяцев выросли более чем на 18%. Информацию приводит РЕН ТВ.

Реальные доходы россиян за последние шесть месяцев увеличились на 6,5%. По словам главы государства, рост заработных плат уже отражается на покупательском спросе — розничные продажи за семь месяцев выросли более чем на 5%.

Путин также заявил, что рост цен на нефть на мировых рынках в ближайшие месяцы приведет к увеличению нефтегазовых доходов. Это позволит пополнить Фонд национального благосостояния, служащий подушкой безопасности для государственных финансов.

Правительство уже готовит прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие три года, который станет основой для формирования бюджета.