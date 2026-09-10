Экономика

Профицит бюджета РФ в августе составил около 660 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Согласно предварительным данным Минфина, федеральный бюджет в августе был исполнен с профицитом около 660 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, аналитики Райффайзенбака в своем обзоре связывают такой результат с поступлениями дивидендов от госкомпаний.

Дивидендные выплаты принесли казне 691 млрд рублей. Это сезонный фактор, однако в этом году он оказался заметно мощнее: по оценке банка, в августе 2025-го аналогичные доходы составляли 393 млрд рублей.

Доходная база в целом продолжает расти двузначными темпами, во многом благодаря НДС. Помимо повышения ставок, сказывается увеличение номинальных оборотов компаний в условиях относительно высокой инфляции, отмечают аналитики. Ситуация с дефицитом улучшилась по сравнению с началом года, когда он значительно превышал прошлогодние показатели.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета за январь-август 2026 года составил 5,79 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Доходы за восемь месяцев достигли 25 929 млрд рублей, что на 9,2% выше поступлений за тот же период 2025 года. В обзоре Райффайзенбака также приводится предварительная оценка Минфина о сокращении дефицита до 5,8 трлн рублей за восемь месяцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана
9 часов назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

Новости Казани

17 часов назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Полезное

15 часов назад

От типографии до избирательного участка: бюллетени на выборах 2026 переданы в доставку

как искоренить борщевик на участке

Интересное в Казани

19 часов назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Не у нас

9 часов назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

ремонт холодильников бош в спб в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Не у нас

12 часов назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Технологии

4 часа назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных
Новости Казани
14 часов назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Технологии

5 минут назад

Reuters: ИИ-агенты OpenAI могли использовать 10+ нераскрытых сайтов

Полезное

14 часов назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

Кулинария

час назад

Грибы сразу бросала на сковороду с луком: поэтому они плавали в жидкости вместо жарки

Новости Татарстана

2 часа назад

Для молодежи в Татарстане создают среду самореализации — Минниханов
В Липецке стартовал финал конкурса учителей род...
Новости Казани
день назад

В Липецке стартовал финал конкурса учителей родного языка с участием казанцев

Технологии

2 часа назад

В Москве стартовал выпуск углепластиковых протезов стоп Steplife

Новости Татарстана

3 часа назад

17 жителей села Сапуголи оштрафуют за недопуск газовиков

Кулинария

4 часа назад

Вчерашняя курица стала сухой: не разогреваю ее отдельно — заворачиваю в лаваш с простой начинкой
Дом под ключ и технику в подарок: рассказываем,...
Гид по Казани
4 дня назад

Дом под ключ и технику в подарок: рассказываем, где Казани строят без риска и с 100 000 ₽ бонусом