Профицит бюджета РФ в августе составил около 660 млрд рублей

Согласно предварительным данным Минфина, федеральный бюджет в августе был исполнен с профицитом около 660 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, аналитики Райффайзенбака в своем обзоре связывают такой результат с поступлениями дивидендов от госкомпаний.

Дивидендные выплаты принесли казне 691 млрд рублей. Это сезонный фактор, однако в этом году он оказался заметно мощнее: по оценке банка, в августе 2025-го аналогичные доходы составляли 393 млрд рублей.

Доходная база в целом продолжает расти двузначными темпами, во многом благодаря НДС. Помимо повышения ставок, сказывается увеличение номинальных оборотов компаний в условиях относительно высокой инфляции, отмечают аналитики. Ситуация с дефицитом улучшилась по сравнению с началом года, когда он значительно превышал прошлогодние показатели.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета за январь-август 2026 года составил 5,79 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Доходы за восемь месяцев достигли 25 929 млрд рублей, что на 9,2% выше поступлений за тот же период 2025 года. В обзоре Райффайзенбака также приводится предварительная оценка Минфина о сокращении дефицита до 5,8 трлн рублей за восемь месяцев.