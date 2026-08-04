Продажи золотых слитков в России выросли на 31% за полугодие

Продажи золотых слитков в России в первом полугодии 2026 года оказались на 31% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Такую динамику зафиксировал Россельхозбанк, данные приводит ТАСС.

За это же время вложения клиентов в золотые инвестиционные монеты выросли на 8%, а продажи серебряных монет — на 45%. Интерес к серебряным слиткам, наоборот, снизился на 4%.

В Россельхозбанке связывают увеличение спроса с отменой НДС на золото и подорожанием драгоценных металлов. Представитель банка пояснил, что высокая динамика цен даёт инвесторам возможность получить доход за более короткий срок.

Спрос на золотые слитки растёт в России несколько лет подряд. По оценке экспертов, клиенты всё чаще покупают их вместо инвестиционных монет, считая слитки более понятным способом вложения средств.