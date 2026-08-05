Продажа Рижского вокзала требует пересмотра цены в 4 млрд рублей

Единственным реальным условием продажи Рижского вокзала станет пересмотр его стартовой цены. Партнер NF Group Марина Малахатько заявила, что при сохранении нынешней стоимости лота в 4 млрд рублей найти покупателя будет сложно, сообщает ТАСС.

Необходимость заплатить как минимум 4 млрд рублей за дореволюционное здание отпугивает потенциальных инвесторов. По ее словам, снижение цены или изменение условий реализации может повысить шансы РЖД на продажу до конца года. Дополнительные сложности создает статус объекта культурного наследия: он накладывает на покупателя обязательства и требует дополнительных затрат, в том числе на приспособление исторических зданий.

Ранее РЖД уже трижды не смогли продать вокзал — последний аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Вместе с вокзалом на торги выставлялись двухэтажное нежилое здание 1929 года и земельный участок площадью 13,7 тыс. кв. м. Сам вокзал давно не используется по назначению и стал для госкорпорации непрофильным активом.

Вырученные средства РЖД рассчитывает направить на улучшение финансового положения, пошатнувшегося из-за роста долга, и частичное покрытие инвестиционной программы. Аналогичная проблема возникла с офисными помещениями в небоскребе Moscow Towers в «Москве-Сити»: высокая начальная стоимость, по всей видимости, отпугнула участников, и на аукцион не поступило ни одной заявки.